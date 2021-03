ROMULO, Saluta l'Italia: "Grazie Acf per avermici portato"

Romulo saluta l'Italia e torna a giocare in Brasile, nel Cruzeiro. E il giocatore per l'addio ha scelto di ringraziare la squadra che lo ha portato nel nostro paese, ossia la Fiorentina. Ecco il suo post su Instagram: "Grazie Fiorentina, grazie per avermi portato in Italia, grazie per il sostegno in questi anni, grazie per tutto quello che ho imparato. Arrivai in Italia e subito mi abbracciasti, mi facesti sentire a casa. Grazie per tutto. Prima o poi ci rivedremo"

.