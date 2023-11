ROMULO, Mi piacerebbe chiudere la carriera a Firenze

FirenzeViola.it

Il centrocampista italo-brasiliano Romulo ha rilasciato una intervista ai taccuini di TuttoJuve.com. Trentasei anni e attualmente senza contratto, il calciatore classe '87 non ha ancora deciso se ritirarsi o meno: "Ci sto ancora pensando, a dir la verità. Se dovesse arrivare una buona proposta, magari dalla Serie A, continuerò a giocare, altrimenti mi ritirerò e inizierò la carriera da allenatore. Oltre ad aver già conseguito il patentino qui in Brasile e in Italia, lo sto facendo anche in Argentina con l'AFA (Associazione Futbol Argentino ndr). Mi piacerebbe allenare nel belpaese".

In quale club le piacerebbe terminare la carriera in Italia?

"Mi piacerebbe davvero chiudere nell'Hellas Verona, il club in cui ho giocato di più, nella Lazio, che ho grande stima, o nella Fiorentina che è stata la mia prima squadra italiana. Sarebbe una gioia enorme poter terminare la carriera in uno di questi club".

Cosa la spinge a voler diventare un allenatore di calcio? C'è un qualcosa che la motiva a diventarlo?

"Mi piace il calcio e mi piacciono le persone, poi ho sempre avuto un dono nel saper gestire le persone. E' quello che conta, più della tattica o della strategia. E' questo componente che mi spinge a diventare un allenatore".