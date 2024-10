ROMULO, L'ex viola oggi al Bentegodi a tifare Hellas

FirenzeViola.it

Ospite d'eccezione questa sera al Bentegodi in occasione di Hellas Verona-Venezia. Presente l'ex gialloblù Romulo, che è stato omaggiato con una maglia dell'Hellas prima del fischio d'inizio: "Più di 100 presenze in gialloblù, una fascia da capitano e tante emozioni con la maglia del Verona addosso: oggi è venuto a trovarci Romulo, che è tornato al Bentegodi per salutare i suoi tifosi".