ROMULO, Botta e risposta ironico con Cassano sui social

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol Antonio Cassano, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del suo addio al calcio. L'ex calciatore della Nazionale ha spiegato i motivi del suo ritiro dopo sole due settimane di allenamento con il Verona nel 2017. Tra questi ci sarebbe anche l'ex terzino della Fiorentina Romulo: "Pecchia mi diceva di rimanere. E io gli ripetevo che la squadra era scarsa. Pazzini e Cerci avevano grossi problemi al ginocchio e io ero 10 Kg in sovrappeso. La cosa che mi ha fatto sbroccare poi è stata Romulo. I primi due, tre giorni, avevo una panza Lele, una cosa imbarazzante. Dopo aver corso faccio il primo possesso palla, Romulo giocava con me. Tocca palla, lui faceva il terzino, e dribbla tutti in orizzontale, una volta, due volte, tre volte. Fermo dico, Romulo vieni qua. Se lo continui a fare in orizzontale andiamo sull'autostrada. Devi giocare la palla in avanti. Ho detto a Fabio che me ne dovevo andare e me ne sono andato".

Oggi è arrivata, sempre bonariamente, la risposta via social di Romulo che fa i complimenti a Cassano per il giocatore che era: "Anto, anche con quei 10 kg in più eri fenomenale, uno dei giocatori più incredibili che abbia mai visto giocare. È davvero un peccato che tu non abbia continuato con noi, perché oltre a essere una persona straordinaria, eri un calciatore fuori dal comune. Sono sicuro che avremmo potuto fare un altro campionato incredibile insieme… Ma sai, questi ricordi me li porterò dietro per sempre! Io però non avevo la tua tecnica, quindi dovevo correre…..Ahahahahah".

Di seguito il post Instagram di Romulo suo profilo ufficiale: