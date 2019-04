ROMIZI, Spero di riconquistare l'Under 21

L'ex viola Marco Augusto Romizi, trasferitosi in prestito al Bari, sta avendo un buon impatto con la maglia biancorossa. Queste le sue parole in sala stampa: "Sono state sicuramente due partite belle e di buon gioco per me e per la squadra. Avevo voglia di fare bene dopo gli ultimi mesi dove ho avuto guai fisici e di spazio. Il tecnico Torrente mi ha chiesto di giocare in modo semplice, di recuperare palloni che poi le giocate impegnative arriveranno. Speriamo di poter continuare con questo ritmo anche perchè lo meritano i tifosi. Vogliamo far ritornare l'entusiasmo del passato. Grazie al Bari spero di poter esprimere il mio calcio di trovare continuità. Se poi ci togliessimo qualche soddisfazione e arrivasse anche la convocazione dell'Under 21, che aspetto da mesi, sarei felicissimo".