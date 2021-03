ROMA, Pinto vuole rinnovare il contratto di Veretout

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proprio nel momento più complicato da quando è arrivato a Roma Jordan Veretout, il club potrebbe chiamarlo per discutere il rinnovo del contratto. Il centrocampista giallorosso, dovrà probabilmente stare fuori per 45 giorni dopo l'infortunio subito nel corso della sfida contro la Fiorentina, ma proprio per sottolineare la grande stima di tutto l'ambiente nei suoi confronti, Tiago Pinto potrebbe convocarlo in sede per trattare il prolungamento. Non c'è fretta ovviamente, visto che l'accordo ha già una scadenza molto lunga (2024) ma per dare fiducia al francese e rincuorarlo dopo la preoccupazione per questo brutto ko, l'idea di sedersi per trovare un nuovo accordo, potrebbe essere d'aiuto.