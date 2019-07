ROGG, Il Venezia accetta le sue dimissioni da CEO

Andrea Rogg, ex direttore generale della Fiorentina, non è più il CEO del Venezia: il club veneto, tramite una nota, ha comunicato che ha deciso di accettare le dimissioni del dirigente ex Puma. Questo il saluto di commiato di Andrea Rogg: ”Un ringraziamento enorme al presidente Tacopina per avermi permesso di vivere due anni ricchi di emozioni in un Club unico per qualità professionali ed umane e per avermi adesso permesso di lanciarmi in una nuova sfida professionale. Grazie Joe. Un abbraccio ed un ringraziamento a tutti i colleghi: abbiamo lavorato duramente, gioito, sofferto, ci siamo disperati e poi siamo risorti, sempre uniti. Grazie a tutti i giocatori, a tutti gli staff tecnici, medici e di assistenza con cui ho lavorato in questi anni e grazie ai nostri tifosi. Vi voglio bene e vi auguro il meglio. Forza Leoni!". Arriva dagli Stati Uniti il saluto del presidente Joe Tacopina: “Voglio ringraziare Andrea per la dedizione e la professionalità che ha dimostrato in questi due anni in cui ha lavorato per il Venezia FC contribuendo a far crescere il club. Nel tempo in cui abbiamo lavorato insieme ho avuto anche modo di apprezzarne le qualità umane, la sua umiltà e la lealtà, caratteristiche che ricerco sempre in tutti i miei manager. Per questo gli auguro un futuro ricco di nuove soddisfazioni personali e professionali”.