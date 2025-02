Riganò, nuova avventura in panchina: il bomber di Lipari riparte dal Casellina

Christian Riganò ricomincia dal Casellina. Il bomber di Lipari scende in Seconda categoria toscana. Lo fa da allenatore. L'annuncio è di Giovanni Bellosi, ex presidente del club biancorosso e Consigliere Comunale di Scandicci. Questo il suo post su Facebook: "Dopo tante stagioni non ho dato quest'anno il mio contributo al Casellina come ero abituato a fare, per ovvi motivi me ne sono potuto occupato pochissimo; ma del resto con il Presidente Matteo Falco siamo più che in buone mani. Ma un regalo al mio Casellina dovevo pur farlo. Ora avanti per la corsa playoff, non ci sono più scuse. Christian Riganò nuovo allenatore della prima squadra".

Riganò, che da calciatore ha legato la sua carriera alla scalata fatta con la Fiorentina (101 partite e 62 gol tra C2, B e A in viola) ha cominciato ad allenare nelle giovanili della Settignanese e dopo le esperienze (sempre in Toscana) a Incisa, Fiesole e Affrico, è pronto a ripartire dal Cassellina, attualmente settimo nel Girone E della seconda categoria, a 3 punti dalla zona playoff.