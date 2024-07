RICHARDS, Foden deve giocare nel suo ruolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina ed attuale opinionista inglese Micah Richards, si è espresso in merito ad un proprio connazionale, impegnato attualmente nella rassegna internazionale di Euro 24 con la sua inghilterra: Phil Foden. Ecco le sue parole: "Quando l'Inghilterra ha sconfitto la Serbia nell'esordio ad Euro 2024, ero un opinionista della BBC insieme a Cesc Fabregas e discutevamo di Phil Foden, che aveva giocato sulla fascia sinistra quella sera. Cesc pensava che fossi di parte quando ho difeso Foden nel programma, perché è un giocatore che adoro e lo conosco anche personalmente. Non ero affatto di parte, però. Pensavo solo che la squadra inglese quella sera non fosse pronta a farlo rendere al meglio e, dopo quattro partite, la penso ancora allo stesso modo".

E poi sul fatto che il giocatore, insieme a Kane sia messo in discussione: "So che entrambi possono giocare molto meglio di quanto abbiano fatto finora in Germania, ma direi che il motivo per cui non sono stati al meglio è più una questione tattica che imputabile ai giocatori stessi. Foden è ancora il giocatore inglese che può aprire la difesa con un passaggio o segnare un gol, se lo si schiera nel ruolo giusto. Foden è stato criticato per non aver segnato o creato come sa fare, ma diamogli una partita in cui riesce a prendere palla dentro e intorno all'area, e poi ne riparliamo"