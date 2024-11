REGINALDO, Ranieri tecnico che incide molto su calciatori

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

"Il Napoli affronterà domenica un avversario difficile, anche se ha tutto per vincere. Di certo c'è da attendersi una prova di carattere dalla Roma, perché il cambio di allenatore porta a una reazione di squadra". Ha parlato così l'ex calciatore Reginaldo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Conosciamo Ranieri, è un allenatore che incide molto sulla testa dei calciatori.

Sa creare i gruppi solidi, a Cagliari ha ottenuto una salvezza affatto facile. La prima cosa sulla quale avrà lavorato è stata sicuramente la necessaria compattezza tattica della squadra e avrà chiesto ai suoi ragazzi di correre tutti insieme per aiutare il compagno. Per quanto sarà una gara difficile per il Napoli".