RAZZISMO, Dieci turni a Santini: Padova fa ricorso

Il calciatore del Padova Claudio Santini (toscano cresciuto nel vivaio viola) è stato squalificato dal Tribunale Federale Nazionale per 10 giornate da scontare in gare ufficiali per aver rivolto insulti razzisti all’indirizzo del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio. Ma il Padova non ci sta ed ha annunciato ricorso alla Corte Federale schierandosi al fianco del giocatore: La società ritiene la decisione molto discutibile, in quanto fondata su un’istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase di indagine solo tesserati della società Sambenedettese, mentre non è stato escusso alcun calciatore del Calcio Padova e neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura Federale, i cui referti, peraltro, nulla hanno riportato al riguardo. Per tali ragioni, non appena notificate le motivazioni, verrà proposto appello alla Corte Federale.La società è vicina al calciatore, che si è sempre distinto per un comportamento ineccepibile, anche nella lotta contro il razzismo"