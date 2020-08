RANIERI, Non voglio restare in A per giocare poco

INDISCREZIONI DI FV SEMPLICI, IN CORSA PER LA PANCHINA DELL'UDINESE Ore di riflessioni in casa Udinese e soprattutto in casa Gotti, per proseguire o meno il percorso insieme. Alla finestra rimane l'ex allenatore della Spal e della Fiorentina Primavera che secondo quanto appreso da Firenzeviola aveva già un'intesa di... Ore di riflessioni in casa Udinese e soprattutto in casa Gotti, per proseguire o meno il percorso insieme. Alla finestra rimane l'ex allenatore della Spal e della Fiorentina Primavera che secondo quanto appreso da Firenzeviola aveva già un'intesa di... NOTIZIE DI FV DIFESA, VETO DI IACHINI PER TRATTENERE I DIFENSORI Il mercato della Fiorentina deve ancora decollare, con la società ed il tecnico Beppe Iachini che in questi giorni stanno soprattutto ragionando su chi confermare o meno della rosa attuale. In particolare - come raccolto da FirenzeViola.it - il tecnico... Il mercato della Fiorentina deve ancora decollare, con la società ed il tecnico Beppe Iachini che in questi giorni stanno soprattutto ragionando su chi confermare o meno della rosa attuale. In particolare - come raccolto da FirenzeViola.it - il tecnico... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi