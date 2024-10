RANIERI, Il Catanzaro pensa a un suo clamoroso ritorno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il commovente addio al Cagliari alla fine della scorsa stagione, Claudio Ranieri potrebbe tornare sulla panchina di una squadra italiana. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport infatti il Catanzaro, che fino ad ora in campionato ha raccolto solamente 9 punti in 9 giornate, starebbe pensando di esonerare Fabio Caserta. Nella lista dei candidati alla panchina giallorossa ci sarebbe Claudio Ranieri. Per il 73enne tecnico romano quello in Calabria sarebbe un ritorno dopo otto stagioni da calciatore (5 in A e 3 in B) per 225 presenze e 6 gol totali.