R. OLIVERA, Lascio il calcio per un problema al cuore

Rubén Olivera appende gli scarpini al chiodo. Una scelta "obbligata", come spiega lo stesso uruguaiano, campione d'Italia con la Juventus e passato per Atletico, Genoa, Lecce, Fiorentina prima di scegliere la Serie D. In un video postato sulla pagina facebook dall'Aprilia, club dove ha militato in questa stagione, Olivera ha raccontato del suo addio al calcio: "Lascio il calcio giocato. Per una cosa che non ho voluto, ma sono costretto.Tre settimane fa mi hanno diagnosticato un problema cardiaco. Con la passione che provo per questo sport non posso lasciarlo così. Sono pronto a intraprendere una nuova sfida, quella dell'allenatore. Darò, qui ad Aprilia, una mano in campo. Ho già il patentino UEFA B. So bene cosa voglio fare, sono molto convinto e molto sicuro di me".