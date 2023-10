QUI JUVE, Emergenza a centrocampo in vista dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempo di archiviare la delusione cocente dell'Olimpico che in casa viola cominica la "settimana sacra", ovvero quella che porta a Fiorentina-Juventus. Quella di domenica sarà una sfida da non sbagliare per Italiano ed i suoi, reduci da due stop in campionato. Dall'altra parte la Juventus veleggia nelle zone altissime della classifica, al secondo posto e a -2 dalla capolista Inter (+6 sulla Fiorentina).

Allegri deve però risolvere qualche grattacapo di formazione in vista del Franchi: stando a quanto riportato da la Stampa, l'infortunio di Timothy Weah costringerà il tecnico dei bianconeri a spostare nuovamente McKennie sulla fascia destra, dando il via libera al rilancio di Miretti per completare il trio in mediana al fianco dei titolarissimi Locatelli e Rabiot. Sulla sinistra, invece, dovrebbe proseguire il duello tra Kostic e Cambiaso (con quest'ultimo reduce dal gol vittoria contro il Verona).