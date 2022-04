PRUZZO, Cabral andrà valutato il prossimo anno

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola: "Ci sono stati degli acquisti a gennaio di ottimo valore. Piatek conosceva il campionato italiano e sta andando bene, Cabral ed Ikoné fanno più fatica. Il brasiliano ci ha messo un po' e ha dovuto rifare la preparazione, mentre il francese aveva una condizione migliore, ma il passaggio da un campionato all'altro ha bisogno di più tempo".

Cabral è già bocciato?

"Credo sia un po' presto per giudicarlo. Per me è un buon giocatore, un uomo da 15-20 gol e, per quello che è costato, sarebbe in linea con le aspettative, se riuscisse a fare il titolare. Il prossimo campionato sarà quello utile per definirne il suo valore. L'inserimento in Serie A è difficile come tanti dicono, ma è vero anche che qui segnano tutti, alcune difese sono improponibili".

48 gol con 17 giocatori. Un successo per Italiano?

"Assolutamente, non c'è dubbio, considerando anche la partenza di Vlahovic. Il merito è suo per aver coinvolto tutti".

Chi è più pericoloso per la corsa all'Europa League?

"Le romane sono le più vicine e le più in difficoltà per mancanza motivazioni, soprattutto la Lazio che ha diversi giocatori in scadenza, malgrado il capocannoniere che vuole vincere la classifica marcatori. La Roma alterna le prestazioni, ma si tiene in allerta per la Coppa. L'Atalanta infine sta recuperando giocatori che possono rappresentare un valore aggiunto. La Fiorentina ha la forza tecnica e morale per pensare in grande, le motivazioni devono aiutare a superare i primi caldi e altri aspetti. Italiano sta facendo un ottimo lavoro".