PRANDELLI, La Viola ha tanti campioni. Con la Juve...

L’ex ct dell’Italia Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’:

Su Fiorentina-Juventus: “È sempre una sfida molto particolare, soprattutto a Firenze dove questa sfida è sentita da parte di tutti i tifosi. Tutti si aspettano una Fiorentina diversa, anche perché hanno fatto nell’ultima settimana degli acquisti e cercheranno di trovare degli equilibri che per adesso non ci sono ancora. È una partita a sé, diversa da tutte le altre. La Juve ormai è consolidata come mentalità, carattere e obiettivo della vittoria, ora dovrà trovare i giusti meccanismi che Sarri ci ha abituato ad avere”.

Su Chiesa: “Penso che sia stato l’acquisto più importante per la Fiorentina, tutti pensavano potesse andare via e invece la nuova proprietà lo ha convinto a rimanere. Sono convinto che farà una grande stagione perché è un ragazzo serio, ha alle spalle una famiglia molto solida e ha un grande senso di responsabilità nei confronti della piazza. Alla Juve ci sono tanti campioni, molti sono in panchina. Chi va alla Juve sa che non ha il posto assicurato. Forse Chiesa ha bisogno di arrivare in una grande squadra con qualche garanzia in più di giocare titolare. Questo credo che per lui sarà l’anno della consacrazione”.

Su Bernardeschi: “È un altro giocatore che ha una potenzialità straordinaria, ha sempre avuto tante qualità. La Fiorentina ha tanti campioni, lui deve essere bravo a sfruttare il momento giusto e farsi trovare pronto”.

Pronostico su Fiorentina-Juventus: “È sempre complicato fare pronostici. Mi auguro di vedere una gran bella partita dal punto di vista tecnico, tattico e come coreografia”.