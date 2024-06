PRANDELLI, Con Thiago Motta Vlahovic farà 30 gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da La Stampa, l'ex allenatore della Fiorentina, a Firenze in due diverse esperienze dal 2005 al 2010 e nella stagione 2021-2022, Cesare Prandelli ha analizzato i temi d'attualità di casa Juventus. In particolare si è soffermato su Thiago Motta e su un altro ex viola come Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sul centravanti serbo: "Penso si possa inserire alla perfezione nel gioco di Thiago Motta. Se la Juventus dovesse giocare come abbiamo visto fare al Bologna, credo che Dusan potrà segnare anche 30 gol".