PIZARRO, Perplesso dalle proprietà americane. ACF...

David Pizarro, ex centrocampista viola, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero commentando anche la sfida di oggi tra Roma e Fiorentina: "Si tratta di due squadre a cui ho lasciato un pezzo di cuore. Questo che vediamo ora, però, non è calcio: il valore vero è il pubblico e purtroppo viviamo una situazione anomala. Manca la passione della gente. Legame con Firenze? Poco dopo il mio arrivo in viola è mancata mia sorella e la piazza, senza conoscermi neanche troppo bene, mi è stata vicina in maniera spontanea. Mi trattavano come fossi lì da una vita. Proprietà straniere? Vanno e vengono, ora ci sono ora non ci sono, delegano. Io onestamente rimango perplesso, sono stato nell'Udinese dei Pozzo, nella Roma di Sensi, poi a Firenze con i Della Valle...".