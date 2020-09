PIOLI, Rinforzi in difesa? Ho fiducia nella società

Alla vigilia del secondo turno preliminare di Europa League, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche di mercato, rispondendo in particolare alle domande su un eventuale rinforzo in difesa (si parla in ottica rossonera di Pezzella e Milenkovic). Queste le parole di Pioli: "Ho grande fiducia delle competenze dell'area tecnica e nella volontà del club di migliorare la squadra se ci sarà la possibilità. Iin difesa abbiamo 3 giocatori fermi che sono Conti, Romagnoli e Musacchio. Questi ultimi due stanno meglio, ma non possono forzare i tempi, vederli in campo dopo la sosta credo che sia la cosa più plausibile".