PIOLI, Il futuro è incerto: ecco i possibili sostituti

© foto di DANIELE MASCOLO

I risultati di questa stagione, spiega Tuttosport, saranno decisivi anche per il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Provare a superare i quarti di Champions e qualificarsi alla prossima edizione sono condizioni fondamentali per RedBird che comunque potrebbe decidere di puntare forte su un profilo internazionale, con nome ed esperienza. Il pensiero va subito verso Antonio Conte, ma quello dell'ex Tottenham non è l'unico nome citato dal quotidiano.

Fra le idee, si legge, ci sono anche quelle che portano a Julian Nagelsmann, fresco d'esonero dal Bayern Monaco, così come quello di Luis Enrique, a casa dopo l'addio alla Nazionale spagnola.