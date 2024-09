PIOLI, Esordio con vittoria sulla panchina dell'Al Nassr

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli is on fire" sembra tornato. Sia per il coro con cui l'Al Nassr ha accolto in panchina l'ex allenatore di Fiorentina e Milan Stefano Pioli, sia per la netta vittoria per 3-0 sull'Al Ettifaq ottenuta all'esordio in Saudi Pro League

Al termine del match l'ex viola e rossonero ha commentato il successo ottenuto all'esordio in conferenza stampa: “Quello che ho visto dai giocatori in questa partita è stato molto soddisfacente per me. Abbiamo giocatori locali e stranieri di alto livello e il nostro obiettivo è partecipare a ogni torneo. Lascerò il mio segno con l'Al-Nassr. Il motivo per cui sono venuto è molto chiaro: voglio vincere i campionati. Ho visto tutte le partite dell'Al-Nassr in questa stagione, ma ora dobbiamo concentrarci sul futuro. La squadra ha il potenziale per ottenere buoni risultati”.