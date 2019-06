PIOLI, È ancora in corsa per la panchina della Samp

La Sampdoria cerca l'erede di Marco Giampaolo - destinato al Milan - e prova a chiudere per Eusebio Di Francesco, anche se Stefano Pioli resta in corsa. La Gazzetta dello Sport scrive che Massimo Ferrero ha sondato personalmente l’ex allenatore della Roma (legato ai giallorossi sino al 30 giugno 2020 da un contratto oneroso: tre milioni di euro netti), che si è riservato di decidere in tempi brevi.