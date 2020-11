PIN, Iachini non capisce che non c'è solo il 3-5-2

Interpellato dopo le sue ultime dichiarazioni sui social, Celeste Pin ha commentato così la situazione della Fiorentina: “Il mio post sui social? Da tifoso vorrei scriver ben altro, ho giocato tanto nella Fiorentina. Quando si tratta di criticare la squadra, anche se a malincuore bisogna farlo. A Parma domenica è la partita della vita per i viola. Si va per vincere, punto e basta. La questione allenatore è una conseguenza. I giocatori in campo devono andare per vincere. A Roma non sono andati per vincere, l’atteggiamento è stato molto simile a quello di Cesena. La Fiorentina ora è in difficoltà nonostante l’organico che ha. Il modulo? Questo 3-5-2 con questi giocatori non rende. Quindi penso che Beppe debba rivederlo. Non c’è un modulo che basta, durante la settimana hai tempo per capire quale schieramento usare. Non è sempre unico. Può darsi che a Beppe sfugga che qualche giocatore non rende perché fuori ruolo. A Parma farei un 4-2-3-1”.