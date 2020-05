PICCINI, Sarà operato di nuovo: probabile rientro...

Cristiano Piccini tornerà in sala operatoria. Il terzino italiano del Valencia ed ex Fiorentina subirà un intervento chirurgico nelle prossime ore, per rimuovere la placca che è stata inserita nel suo ginocchio dopo la frattura della rotula rimediata lo scorso agosto. Piccini, riporta Marca, ha avuto diversi problemi negli ultimi mesi e non dovrebbe essere rischiato quando il campionato ripartirà, rimandando il rientro alla prossima stagione. Questo il comunicato del club spagnolo: "Il giocatore Cristiano Piccini subirà martedì 19 maggio un intervento chirurgico programmato presso l'ospedale IMED di Valencia per la rimozione del materiale di osteosintesi che è stato utilizzato nella ricostruzione della rotula destra".