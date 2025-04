Pepito Rossi su Prandelli: "Quell'esclusione dal Mondiale mi fa ancora male, mi sentii tradito"

Ospite a Radio Serie A, Giuseppe Rossi è tornato a parlare della delusione ancora viva per l'esclusione dall'elenco convocati del Mondiale del 2014. Queste le parole dell'ex Fiorentina e Villarreal: "Prima dell'infortunio a Firenze, stavo vivendo uno dei momenti migliori della mia carriera. Ero capocannoniere in Serie A, eravamo secondi con la Fiorentina e stavamo giocando un grande calcio. Poi a gennaio del 2014 arrivò l'infortunio e restai fuori più di tre mesi, tornando comunque per le ultime gare. Nel periodo pre-Mondiale il Ct Cesare Prandelli mi chiese come stessi e io gli dissi che l'avrei stupito.

Facemmo tanti test, giocammo contro l'Irlanda e andò male ma comunque mi sentivo sicuro di essere incluso per i Mondiali. Invece poi mi chiamò dentro lo spogliatoio per dirmi che non sarei rientrato nel gruppo per il Brasile. Ci rimasi molto male, presi l'aereo e tornai a casa. Poi capii che non potevo abbattermi per decisioni di altri, cose che non posso controllare. E da lì ho imparato a controllare le mie reazioni. Però sì, in quel momento mi sentii tradito da Prandelli. Giocarsi la carta di uno che non era al 100% ma con tanto vissuto alle spalle poteva essere una carta in più per quell'Italia. Ora l'ho superata, ma se ci ripenso il tradimento lo sento ancora".