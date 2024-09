PECCI, Viola un po' sgonfia. Mediana? Non mi esprimo

FirenzeViola.it

Eraldo Pecci, ex centrocampista di Torino, Fiorentina e Bologna, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a Santa Maria a Monte, in occasione del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali: "Lui è stato un punto di riferimento nel calcio di una volta con persone di un altro tempo. L'ho un po' inseguito, ma era inarrivabile. Nel settore giovanile del Torino erano in camera Romano Fogli, Giorgio Ferini e Lido Vieri. Capite... Quando ancora si giocava a calcio e non c'erano tutti questi scienziati. Oggi l'importante è darsela a bere".

La Fiorentina come la vede?

"Quando è arrivato Italiano sembrava che avesse una carica che dovesse esplodere in qualche maniera, poi, malgrado abbia giocato finale, l'ha un po' persa. Mi sembra un po' sgonfia, vediamo se riesce a rigonfiarsi e a fare il pieno. Sul centrocampo mi esprimerò tra qualche giornata".

Italiano a Bologna è stata una scelta giusta?

"Lo dico a fine campionato... Le prime non contano niente, Pioli e Allegri erano partiti bene anno scorso, poi sono stati allontanati. Se ne parlerà più avanti, ora è sciocco farlo".