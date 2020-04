PECCI, Viola, un mercato di parametri 0. Commisso...

L'ex centrocampista viola Eraldo Pecci ha dato il suo punto di vista sui principali temi d'attualità in casa viola: "La recessione del movimento calcio? Adesso chiunque sta attento alla propria cassa, prima il meccanismo era diverso. Ora i proprietari si stipendiano con i soldi delle società. Commisso? Ho l’impressione che si sia affezionato alla Fiorentina, sta facendo del suo meglio per permettere al club di tornare ad alti livelli. Di sicuro lottare contro le grandi non è così facile, bisogna avere un grande portafoglio. Che mercato sarà quello viola? Sicuramente ci saranno parametri zero, qualcuno lascerà andare via dei giocatori, ci saranno occasioni. Chi sarà bravo si rinforzerà spendendo il giusto. Non rivedremo le stesse cifre”.