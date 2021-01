PECCI, Il Napoli davanti spreca molto. Castrovilli...

Per presentare la gara di domenica a parlare è stato un doppio ex, Eraldo Pecci, a Firenze dal 1981 al 1985 ed a Napoli nella stagione 1985-86: "La Fiorentina sta migliorando. Ci sono ogni tanto delle retromarce, come è successo dopo la Juventus. Prandelli è esperto, sicuramente più di Iachini, sono però i giocatori però fanno la squadra e che hanno alzato il loro rendimento. Il Napoli sulla carta è più forte ma per adesso fatica, penso che il problema sia d’avanti. Manca Oshimen, ed ha fatto per molte partite a meno di Mertens, serve qualcuno d’avanti che la metta dentro, perché il Napoli crea tanto ma raccoglie poco".

Un'opinione su due dei punti fermi del centrocampo viola, Castrovilli e Amrabat:

"Castrovilli ha tutte le qualità per diventare un grande, gli servono continuità e leadership, ma arriveranno col tempo. Amrabat ha avuto qualche difficoltà all'inizio. Arrivando da un grande campionato col Verona e trovandosi in un contesto diverso ha fatto un po’ fatica, ma a me piace molto come giocatore, mi aspettavo di più come rendimento ma quello che ha perso all’inizio recupererà ora, anche perché lui bene o male la prestazione (magari senza acuti) la fa sempre".

Infine, da ex-regista, un parere su Lucas Torreira, nome accostato con frequenza alla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato:

"Torreira è un mediano d’ordine che ha un buon rendimento e ottime qualità. Ogni tanto prova giocate pericolose, quello è un ruolo dove non devi cercare la giocata sempre, se perdi palla son dolori e perdi anche fiducia, la tua e quella dei compagni".