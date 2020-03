PAZZINI, Il 2007 e quella tripletta a Wembley

Oggi ricorre un anniversario molto importante per Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Fiorentina ora all'Hellas Verona ma da sempre legato ai colori viola. Proprio ai tempi in cui giocava a Firenze, ricorda il portale statistico sul calcio Opta, segnò la storia dell'Italia: era il 24 marzo 2007 e con una tripletta all'Inghilterra bagnò così l'inaugurazione del nuovo Wembley, storico stadio inglese. La partita finì poi 3-3, ma fu l'occasione in cui Pazzini si prese la scena internazionale.

