PAZZINI, Addio Hellas. Per il futuro sto valutando

Giampaolo Pazzini lascia l'Hellas Verona, lo ha annunciato in conferenza stampa lui stesso: "Sono molto emozionato. Già da tempo lo sapevo, ma in cuor mio non ci pensavo. Sono stati cinque anni intensi, tra alti e qualche basso. È stato un percorso bellissimo, sono contento di averlo finito in Serie A. Verona e i tifosi mi hanno dato molto, mi hanno sempre supportato, dal primo anno, quando le cose andavano male e quando andavano bene. Nei momenti di difficoltà è stata l'unica cosa che mi ha fatto andare avanti, perché so che riponevano tanta fiducia in me. Ringrazio la città, che ha accolto me e la mia famiglia. Mi ha fatto sentire uno di Verona, sempre. Non ho parole per tutto l'affetto che mi avete dato, l'Hellas resterà sempre nel mio cuore. Sicuramente speravo di continuare, in cuor mio ci speravo. Sapevo di non poter più fare quaranta partite, ma a Verona sto da Dio. Stiamo valutando di fermarci qua, quindi non è una cosa detta così. Ma con me sono stati corretti, quando uno è sincero per me va bene".

Continuerai altrove? C'è stato un pensiero di continuare in un'altra veste?

"Ho sempre pensato giorno per giorno. Io ho un'idea abbastanza precisa in testa, ma voglio finire l'anno, stare con la mia famiglia, e a mente lucida cercare di capire cosa voglio fare da grande. Non ci sono state offerte per me, se non qualcosa dall'estero. Ho un'idea, ma voglio valutare con calma. È stata un'annata bella, inaspettata, un'escalation di emozioni. La gente di Verona dopo anni tribolati avrebbe meritato di vedere allo stadio questa squadra. Abbiamo creato un bel gruppo, ci siamo aiutati a vicenda".