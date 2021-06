PAZIENZA, Fiorentina? Di sicuro non c'è chiarezza

L'ex centrocampista Michele Pazienza ha parlato di Fiorentina nel suo intervento a TMW Radio: "Gattuso era un tecnico che si sposava bene con la piazza, non conosco le ragioni dietro l'addio. Di sicuro c'è che non c'è chiarezza, ci sono pochi precedenti di situazioni successe come questa di Firenze. Così si rallenta la programmazione per la nuova stagione, in una fase delicata ed importante. Rischiano di ritrovarsi a percorrere e vivere di nuovo una stagione non brillantissima".

Si aspettava che Italiano facesse così bene?

"Ha fatto un percorso importante, si è guadagnato tutto sul campo. Bravo e fortunato ad avere un direttore sportivo (Angelozzi, ndr) che gli ha protetto le spalle quando era in difficoltà ed era finito quasi in zona playout. Hanno creduto fino in fondo sulle sue qualità".