PAZIENZA, Commisso ha portato entusiasmo. I viola...

L'ex centrocampista viola Michele Pazienza commenta così la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: "La nuova proprietà ha portato tanto entusiasmo che a Firenze mancava da un po' di tempo. Per adesso ha preso sul mercato giocatori che conoscono bene la serie A o addirittura, come nel caso di Badelj, la piazza di Firenze. Sono sicuro che la viola di quest'anno sarà una buona squadra, che getterà le basi per crescere nei prossimi anni".