Pasquale Bruno contro il Var: "I difensori ora sono pinguini. Darmian lunedì che poteva fare?"

"Fossi tifoso, scenderei in strada per abolire il VAR". Virgolettato di Pasquale Bruno, grande ex difensore viola interpellato oggi da Tuttosport sulle numerose polemiche insorte in questi giorni dopo tanti errori arbitrali, come quelli in occasione di Inter-Fiorentina di lunedì sera. Dice a tal proposito Bruno: "Quel rigore uccide il calcio - in riferimento a quello fischiato a Brugge contro l'Atalanta in Champions -, il problema è che gli addetti ai lavori non fanno nulla. Penso anche al rigore di Darmian: che poteva fare? Ci vorrebbe una rivoluzione. L’unica fortuna dei difensori di oggi è che gli attaccanti sono così scarsi che si possono marcare anche senza l’aiuto delle braccia".

Prosegue Bruno sui difensori di oggi: “Il VAR andrebbe usato invece contro i simulatori, sono loro che prendono in giro tutti, compresi i tifosi. Mentre ai difensori non si permette più nulla. Si va contro la legge della fisica e il calcio diventa calcetto”.