PASQUAL, Iachini uomo giusto. Genoa? Ok anche l'X

L'ex capitano della Fiorentina e oggi opinionista della Rai Manuel Pasqual ha commentato il momento della squadra viola. Ecco le sue parole: "Speravo che la Fiorentina avesse un cambio di passo come quello che ha avuto. Sapevo che Iachini poteva essere la persona giusta per portare viola fuori dalla crisi: adesso la squadra è più compatta e rischia meno ma ciò che mi impressiona è la cattiveria in zona offensiva. La partita di sabato col Genoa? E' dura rinunciare a Dalbert: per il gioco di Iachini il ruolo dell'esterno sinistro è molto importante. Sarà una partita importantissima, il Genoa farà di tutto per vincere ma i viola devono fare il possibile quanto meno per nonn perdere, per restare lontani dalla zona rossa. Castrovilli? Non saprei a chi paragonarlo, di certo sta facendo una stagione importante".