PASQUAL, Con Commisso viola presto in Europa

Manuel Pasqual, ex capitano di Fiorentina ed Empoli, su TMW Radio durante Stadio Aperto ha parlato del momento della squadra viola. Questo ciò che ha detto: "Alla Fiorentina servono giocatori di riferimento che devo dire la loro in campo e nello spogliatoio come Ribery che al di là delle ultime giornate ha dimostrato di avere ancora tanta voglia e questo dà l’esempio. All’inizio la squadra giocava bene e c’era entusiasmo, adesso stanno giocando meno bene e sono arrivati i mugugni da parte del pubblico. Solo alla fine della scorsa stagione hanno cambiato in società. Commisso sta facendo le cose bene e in maniera abbastanza rapida, la Fiorentina con lui può tornare ad ambire all’Europa. Montella? Al momento i risultati non sono dalla sua parte. La Fiorentina della prima gestione Montella con il palleggio ha stupido tutti facendo bene anche in Europa League, ora ha dovuto modificare il suo gioco in base alla rosa a disposizione. Ricordo il suo grande lavoro in campo per riuscire ad esprimere bel gioco. Per invertire la rotta negativa non so se sia il caso di fare stravolgimenti, si rischia di far perdere a tutti la bussola. Fare l’allenatore non è facile, infatti per il momento non voglio farlo". Una battuta anche sull'ex compagno in viola, Riccardo Montolivo: "La sua situazione non è stata bella, non so per colpa di chi ma nelle ultime stagioni ha avuto problematiche nel trovare il campo. Non è facile restare ai box per così tanto tempo, diventa complicato anche trovare un’altra squadra".