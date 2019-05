PADALINO, Rapporto tra DV e Firenze è ormai finito

La Fiorentina è sempre più vicina alla cessione. I Della Valle stanno per passare la mano e il magnate italo-americano Rocco Commisso è pronto a subentrare. La tifoseria viola, stufa degli imprenditori marchigiani, aspetta e spera. Per ripartire dopo una stagione che ieri si è chiusa con la salvezza e i fischi alla società e alla squadra. "L'impressione è che il rapporto tra la piazza e i Della Valle non si possa ricucire. Ben venga un nuovo proprietario", è il pensiero a Tuttomercatoweb.com di Pasquale Padalino, ex difensore viola. "I Della Valle hanno fatto tanto per Firenze in un mondo difficile e costoso come quello del calcio. Far quadrare i conti è importante ma al tempo stesso Firenze merita di più rispetto alle ultime stagioni: prima era una delle sette sorelle e quest'anno ha avuto l'amarezza di dover vivere qualcosa che in altre stagioni non sarebbe mai successo. Se per il bene di Firenze, dei Della Valle e della tifoseria dovesse esserci un nuovo proprietario credo che sarebbe gradito a tutti. Pensare di avere a che fare con un'altra annata come questa sarebbe dura per tutti. Perché non è mai sbocciato vero amore tra la tifoseria e i Della Valle? Non è mai scattata la scintilla perché probabilmente i tifosi hanno avvertito questa attenzione maniacale di far quadrare i conti. Ripeto, non è una scelta sbagliata ma magari non hanno mai azzardato troppo, non si sono proiettati verso l'alto. È forse una proprietà lontana da quelle emozioni i tifosi vorrebbero avere. Nel calcio di oggi ad ogni modo non è una cosa semplice: si poteva far di più ma i Della Valle sono imprenditori e forse anche loro non si sono sentiti parte integrante di questo periodo. Al tempo stesso bisogna avere riconoscenza per quel che hanno fatto, riportando la Fiorentina in A e negli anni passati anche in Champions. Commisso? Pare che sia forte, che sia una potenza. È presidente dei Cosmos e sa il fatto suo. Darebbe nuova energia e spinta a Firenze e verrebbe instaurato un nuovo rapporto con la tifoseria".