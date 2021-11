ORLANDO, DV9 ha le palle: è perfetto per la Juve

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, della Fiorentina è stato l'ex viola Massimo Orlando. Di seguito le sue dichiarazioni:

Fiorentina che arriva con diversi problemi al turno di campionato contro il Milan.

"La Fiorentina è molto sfortunata, perché si ritrova senza difensori. Anche Nastasic, che poteva essere importante ora, è fuori. Credo giocheranno Igor e Venuti, ma serve fare qualcosa a gennaio, perché si va in difficoltà in certi frangenti. Italiano sinora è stato bravo, ma col Milan così non sarà semplice".

Italiano contro Pioli, il primo può fare lo stesso percorso del secondo?

"Italiano è più avanti, Pioli alla sua stessa età non era allo stesso punto del collega. Italiano è un piacere vederlo allenare. Può superare Pioli, perché ha idee buone, è un emergente. L'esperienza di Firenze è fondamentale, ma può arrivare lontano".

Il lavoro di Italiano è stato soprattutto di lavorare sulla testa dei giocatori della Fiorentina?

"L'unico difetto è quello di attaccare molto alto, quindi la linea difensiva può subire imbucate. E giocatori come Leao o Theo Hernandez possono farti male. La Fiorentina giocava male gli anni scorsi, c'era paura. Lui ha cambiato tutto e questo gli va già riconosciuto".

Juventus che cerca Vlahovic. Lei punterebbe gran parte del budget su di lui o su Pogba?

"Mi sembra che abbia difficoltà a fare un'offerta che possa arrivare ai livelli di quella del Tottenham. Credo sia difficile che rimanga in Italia. Per me Commisso non vuole darlo alla Juve, ne uscirebbe meglio. Vlahovic comunque dimostra di avere le palle, perché in campo dimostra con questa situazione di avere motivazioni e testa giusta. Per la Juve sarebbe perfetto".