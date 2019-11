OLIVERA, Sono deluso da questa Viola. Montella...

Queste le parole del doppio ex di Fiorentina e Lecce, Rubén Olivera, in vista della gara di sabato sera: "Sinceramente mi aspettavo di più da questa Fiorentina, considerando anche il blasone dei giocatori che ha in rosa. Il Cagliari, per esempio, se avesse vinto lunedì sarebbe stato terzo ed ha la metà delle qualità dei viola. Montella è un ottimo allenatore, io lo conosco bene e spero che non lo esonerino. Il centrocampo della Fiorentina mi intriga anche se Pulgar non può fare la mezz'ala secondo me. I viola devono stare attenti a questo Lecce perché hanno tanta qualità però credo che alla fine la squadra di Montella riuscirà a strappare i tre punti".