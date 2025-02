Oliver come Sinner: insuperabile. Lo show di Christensen vale 9 in pagella

Oggi alle 11:54

Oliver come Sinner: insuperabile. L’uomo copertina della vittoria di ieri della Salernitana sulla Cremonese è stato Oliver Christensen, artefice di cinque parate decisive nella ripresa: sul destro di Collocolo al 10’, sul colpo di testa di Vazquez al 35’, su quello di Johnsen sotto la traversa al 42’, sul tiro di Vazquez dal limite al 46’ e sull’esterno destro di Nasti dall’interno dell’area al 47’. Insuperabile, appunto, e decisivo.

Tra le tante parate del danese anche la traversa colpita da Antov di testa a 9’ dal novantesimo. Per Il Corriere dello Sport l'ex portiere della Fiorentina vale un 9 in pagella, mentre La Gazzetta dello Sport e Tuttosport assegnano al danese un 8 in pagella.