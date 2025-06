Il futuro di Igor può essere lontano dal Brighton: piace alla Real Sociedad

L'ex difensore della Fiorentina, Igor Julio, oggi in forza al Brighton, potrebbe finire in Spagna. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico Express, Igor è considerato l’obiettivo principale della Real Sociedad per potenziare il reparto difensivo nella prossima finestra di trasferimenti estiva. Tuttavia, è emerso che il calciatore stia suscitando interesse in tutta Europa.

Il club basco sarebbe pronto a presentare una prima offerta, e il Brighton potrebbe non opporsi alla sua partenza, dato che ha in programma importanti cambiamenti nella sua difesa. Igor ha un contratto valido fino al 2027, il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 20 milioni, e il Brighton lo ha acquisito per 17 milioni nell’estate del 2023proprio dalla Fiorentina. Da allora, ha avuto delle apparizioni ma non è stato un titolare fisso.