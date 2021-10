OLIVEIRA, Vlahovic al momento non è se stesso

L'ex attaccante viola, Luis "Lulù" Oliveira, ha parlato dei temi più attuali in casa Fiorentina: "Io sono a Merano in provincia di Venezia... Non so se verrò a vedere la Viola, sarà una sorpresa! La Fiorentina ha iniziato molto bene, con un allenatore pronto. Credo che la squadra darà tanto fastidio alle big".

Che cosa pensa di Vincenzo Italiano, le piace?

"Ha cercato di portare questo tipo di atteggiamento con tre punte, cosa che non si vedeva dai nostri tempi, con Bati, Edmundo... Credo che questo nuovo allenatore abbia l'obiettivo di fare divertire i tifosi con un gioco molto bello da vedere".

Callejon è quel tipo di giocatore che si sacrifica?

"Trapattoni ha inventato questo tipo di atteggiamento, davanti c'erano troppi attaccanti e mi disse di spostarmi sulla fascia per rientrare. Credo che Callejon sia un giocatore importante, dimostra che la carta d'identità è inutile quando uno ha il cervello e si mette in discussione".

Consiglierebbe a Vlahovic di firmare il rinnovo?

"C'ero quando fece la tripletta a Cagliari, dissi subito che si sarebbe parlato molto di lui. Non è il giocatore che decide di firmare o meno, ormai gli agenti vogliono guadagnare molto".

Che impatto avrà questa vicenda sullo spogliatoio?

"Io non ho mai vissuto una situazione simile, il nostro capitano, quando accadeva qualcosa di sgradevole, sistemava tutto. Era Batistuta. Non sarà facile giocare con un pubblico scontento, che fischierà Vlahovic appena sbagliera un gol. Dusan deve pensare da dove è venuto: è grazie alla Fiorentina se ora è diventato un giocatore importante. In questo momento non è se stesso ma un'altra persona, perché sta cercando di fare quello che dicono gli altri. Io penso che sia il procuratore a guidarlo in questo momento".

Quale attaccante consiglierebbe ai viola a gennaio?

"Serve qualcuno di grande carisma e con il gol facile".

Che impressinoe le ha fatto Riccardo Sottil?

"Ha corsa e fisico, deve leggere meglio le situazioni ma è abile nell'uno contro uno e quando capirà veramente il senso della posizione diventerà un giocatore importante".