Luis Oliveira, ex giocatore della Fiorentina, come riporta Padova Sport, ha trovato l'accordo per guidare una squadra dalla panchina. La chiamata giusta è arrivata dal Campodarsego, società scesa in Serie D dopo la mancata iscrizione al campionato di C. L’ex Cagliari allenerà gli Juniores Nazionali.