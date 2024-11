NICO, Sparito dai radar: può essere out anche col Milan

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa

Nico Gonzalez non vede la luce in fondo al tunnel. L'attaccante della Juventus si è infortunato nei primi minuti del match di Champions League contro il Lipsia. La diagnosi non sembrava così catastrofica - lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra -, ma l'ex Fiorentina è fermo da un mese e mezzo.

Giovedì, nell’ultima seduta prima dei tre giorni di riposo concessi da Thiago ai calciatori rimasti a Torino, l’argentino ha ancora lavorato a parte. Prima della sosta aveva messo nel mirino il Milan, ora - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - non è più così scontato che per la sfida di sabato prossimo a San Siro possa essere disponibile. Lunedì alla Continassa andrà in scena il test decisivo.