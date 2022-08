NETO, Rossi uno dei più forti con cui ho giocato

Norberto Neto, nuovo acquisto del Bournemouth, ma con un passato da portiere della Fiorentina negli anni di Montella, ha parlato ai canali ufficiali TikTok della sua nuova squadra. In particolare il brasiliano si è soffermato su Giuseppe Rossi, che in una sua personale top 5 di giocatori più forti con cui ha giocato, lo ha posizionato al quinto posto: "Ho avuto l'opportunità di giocare con Giuseppe Rossi: per me è uno dei più forti con cui ho giocato"