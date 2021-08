NAPPI, La Viola deve arrivare in alto in stile Atalanta

Intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio, Marco Nappi, ex viola, ha parlato così della Fiorentina:

Come l’ha vista la Fiorentina?

“Col Cosenza c’era troppa disparità… Con la Roma ho visto che la Fiorentina non ha giocato una brutta partita, pur perdendo”.

La difesa di Italiano rischia di essere troppo alta?

“Rischi ce ne sono, perché in Serie A ti trovi contro gente veloce e forte tecnicamente. Però sono delle idee degli allenatori: lo scorso anno ha fatto bene, portando lo Spezia alla salvezza. Io una difesa così alta non la faccio giocare, preferisco stare magari un po’ più coperto, con la linea a tre quarti e non a metà campo, e poi scappare o rimanere in linea a seconda di palla coperta o scoperta. Se Italiano crede in queste idee di gioco, però, deve portarle avanti”.

Perché ogni anno c’è la sensazione che la Fiorentina sia all’anno zero?

“Il problema più grande nel calcio è che non si programma, hai l’assillo della vittoria e vai ad azzerare tutto. Le piazze, sento dire, hanno bisogno del nome per fare abbonamenti e clamore, ma dietro ai campioni devi metterci una squadra. Hai preso Ribery e l’hai buttato in una squadra con una confusione incredibile. C’è bisogno che la Fiorentina arrivi più in alto della metà classifica, stiamo parlando di una piazza importantissima. Piano piano, stile Atalanta”.