MUTU, Viola nel cuore, in finale punto su Jack. Ma sempre occhio a Jove

"Ho Firenze nel cuore, sempre". Lo dice Adrian Mutu, grande ex viola, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport prima della finale di Conference League tra Fiorentina ed Olympiacos. "Vedeva il gioco, sembrava un tecnico in azione. Vincenzo assorbiva, studiava e capiva al volo. E, ripeto, aveva grinta, la passione di chi ce la vuole fare. La Fiorentina ha una caratteristica: la grinta del suo allenatore", dice il rumeno a proposito di Vincenzo Italiano, suo ex compagno di squadra a Verona.

Su Jovetic avversario: "Davvero una coincidenza incredibile. Quest'anno ha avuto qualche problemino fisico, non so se giocherà dall'inizio ma se entrerà in campo Jove è sempre uno dei numeri uno. Bisogna stare attenti al gol dell'ex... sempre".

Su Nico Gonzalez e la somiglianza con lui: "Ha il numero 10, nel numero sì... (ride, ndr). Gli ho visto fare dei bellissimi gol. Ha un passo in più, numeri importanti e interessanti. Diciamo che deve restare un po' più attento ai calci di rigore".

Il giocatore sul quale puntare per la finale: "Mi faccia mandare un "in bocca al lupo" a tutto il popolo viola, è nel mio cuore. Io punto da sempre su Bonaventura: dà equilibri, gol, spinta, gioco. E poi mi piace Sottil, un po' discontinuo ma so che si è fatto male. Questa squadra mi pare comunque molto matura".