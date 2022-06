MURIEL, Sondaggio da parte del Marsiglia, Juve...

Luis Muriel potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in passato la Juventus ha provato ad accaparrarsi il numero 9 dell'Atalanta in uno scambio con Moise Kean, ma lo stipendio da oltre 3 milioni dell’attaccante bianconero non era nei parametri della famiglia Percassi. Oggi sembrerebbe il Marsiglia la squadra in pole per l'attaccante colombiano, che andrebbe a riabbracciare l'ex compagno di squadra alla Fiorentina Pol Lirola. La valutazione della dirigenza bergamasca è di 15 milioni di euro, ma Gasperini lo terrebbe volentieri.