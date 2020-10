MONTOLIVO, Dispiace per Bonaventura. Il Milan...

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Riccardo Montolivo, ex viola ed ex capitano del Milan, ha espresso il proprio dispiacere per la cessione, da parte dei rossoneri, di Bonaventura alla Fiorentina: "Mi spiace per Bonaventura, un ragazzo affidabile e dal rendimento assicurato: chiudergli la porta così, per motivi di età, l’ho trovato sbagliato". Montolivo si è anche soffermato sul suo tormentato addio al calcio: "Dopo l’ultima, complicatissima stagione della mia carriera ho avuto una fase di rigetto verso il mondo del calcio e ho voluto staccare del tutto. Mi sono dedicato anima e corpo alla famiglia, ma ultimamente mi sta tornando la voglia di pallone. Non ho la risposta a quella stagione maledetta. E le risposte che mi hanno dato non corrispondono al vero. Comunque ho avuto problemi con alcune persone del club, ma non con il club. E poi da parte mia penso di aver sempre avuto un comportamento impeccabile".