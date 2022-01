MONTELLA, Vlahovic? Lo rischiai e subii pure critiche

Il tecnico Vincenzo Montella, ex viola, ha parlato a Sportitalia di Dusan Vlahovic: “Mi sento particolarmente coinvolto sul suo conto perché già con me si intravedevano le sue qualità e lo rischiammo anche un po’ mettendolo in campo pure quando non era pronto per una piazza come Firenze, subendo qualche critica. Ma ora sono molto felice per lui perché è un ragazzo che ha sempre avuto negli occhi la ferocia e la voglia di arrivare. Così come sono contento per la Fiorentina, che ha fatto un investimento prolifico”.

Cosa gli può riservare il futuro?

“Potrebbe giocare nel Bayern Monaco ma anche in Premier League. La Juve ha bisogno di una prima punta, Morata e Dybala sono molto abili ma non hanno le caratteristiche da prima punta”.